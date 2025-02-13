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Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
13 лютого 2025, 13:35

Про переговори і неможливість нової Ялти

13 лютого 2025, 13:35
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Ключова задача України - зберегти державу з максимальною територією і виходом до моря
Ключова задача України - зберегти державу з максимальною територією і виходом до моря
фото: freepik.com
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Розвал Росії не розглядався жодною стороною, як частина сценарію. І наші ілюзії щодо цього - це наші ілюзії. Без зовнішньої допомоги розвал Росії руками України - неможливий.

Базова задача переговорів і подальших дій - це субʼєктність України, як держави. Результати переговорів - це не стільки про території, скільки про субʼєктність в майбутньому. Без цього території не мають сенсу.

Ключове питання - червоні лінії. По Україні (я вже писав) - не допустити нейтральний статус, не допустити різкого скорочення максимальної чисельності ЗСУ, не допустити заборони на ряд галузей ВПК і отримати гарантії на постачання певних видів зброї. Для Росії (хоч ми тут мало можемо впливати) не допустити масштабного зняття санкцій.

Путін починав з того, що вважав: коротка війна в Україні дозволить йому стати третім полюсом світу, забезпечить необмежені поліцейські функції на пострадянському просторі і дозволить зупинити десловʼянизацію. Жодне з цих бажань не буде втілено в життя. Не передбачається ніякої Ялти. Росія - залишиться слабкою економічно країною, яка змушена буде поступитися частиною нафтогазових надприбутків на користь США і монархій Перської затоки. І Китай погодиться на це в обмін на те, що проти його товарів не будуть вводити мито.

Росія втратить європейські ринки і не матиме доступу до нових технологій. Що б там Путін не говорив зараз - нікому не потрібно технологічно накачувати Росію, яка може розпочати (захотіти розпочати) війну в відносно короткостроковій перспективі.

Нова війна від Росії не потрібна ні США, ні Китаю.

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