На Луганщині Сили оборони знищили російський "Град"

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На Луганському напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град"

Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

"Оператори 412 полку "NEMESIS" вкотре підтвердили свою майстерність, знищивши реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", що рухалася на високій швидкості. СБС: на крок попереду!", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вполювати РСЗВ — завдання не з легких, адже ворог зазвичай використовує тактику "удар-відхід ": вогневі позиції розташовані в одному місці, а схованка — в іншому, на відстані десятків кілометрів.

За словами захисників, якісна розвідка та ретельне планування дозволяють нашим операторам здійснювати такі операції з високою ефективністю.

Раніше повідомлялося, що Сили безпілотних систем знищили рідкісну російську вогнеметну систему ТОС-А1 "Сонцепьок" на Запорізькому напрямку.