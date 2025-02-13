Росіяни обстріляли Нікопольщину з різного озброєння: наслідки атаки
Російські війська завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Ввечері агресор вдарив дронами-камікадзе по Марганецькій громаді, вночі – з артилерії та "Граду" атакував райцентр
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За його словами, пошкоджене приватне підприємство: сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Окрім того, понівечене ритуальне агентство.
Побиті 10 приватних будинків, 2 господарські споруди, лінії електропередач і газогін. Зачепило інфраструктуру.
Загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, упродовж доби росіяни понад 400 разів обстріляли Запорізьку область.
Раніше ми повідомляли, що російські військові не дають можливості підвозити воду та гуманітарну допомогу цивільним на Донеччині.