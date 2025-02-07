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Тетяна Ніколаєнко Журналістка, членкиня громадської Антикорупційної ради при Міноборони України info@regionews.ua
07 лютого 2025, 16:10

Чому страх зубожіння сильніший за страх окупації?

07 лютого 2025, 16:10
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Українці вважають зростання цін найбільшою проблемою країни
Українці вважають зростання цін найбільшою проблемою країни
фото з відкритих джерел
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За останнім дослідженням групи "Рейтинг" українці вважають, що зростання цін (33% )та економічна криза (23%) є найбільшими проблемами країни. Обстрілів бояться 27%, подальшої окупації територій бояться 25%

Якщо чесно, мене геть не шокувала соціологія. І я не присікуватимусь до соціологів, як вони там поставили питання. Хіба що спитала б, як з переліку загроз зникла корупція?

Врешті ж ця соціологія така сама частина нашої реальності як війна, Путін і Трамп з Маском.

Значна частина з нас не можуть або чесно і не бажають власними силами впливати на хід війни.

Ми програли війну за мобілізацію. І для багатьох війна досить далека. Скільки ми обговорювали інфографіку УП про швидкість втрати територій? День чи таки пів дня?

А от "Трамп прийде - порядок наведе" і мирні переговори вже міцно загніздились в головах.

Те, що власне зубожіння ближче до тіла - цілком логічно. І те, що зимову тисячу взяли, а не влаштували ґвалт, теж просто підтвердження цього тренду.

80% опитаних визнали погіршення економічної ситуації.

Просто усвідомлення проблеми говорить про готовність з нею справлятись. За власну економічну безпеку явно більше охочих битись ніж за подальші пункти.

І давайте звернемо увагу на ось цей фрагмент.

Соціологи в пресрелізі зауважують: "В цілому варто говорити не так про віру в перемогу, як про бажання віри в перемогу. Все частіше звучить наратив про якомога швидше закінчення війни у будь-який спосіб. Саме визначення перемоги також зазнало змін – тепер це вже не про повернення до кордонів 1991 року, а скоріше про закінчення гострої фази війни та припинення просування ворога вглиб країни".

Ми вперлись лобом у стіну давньої проблеми - пасіонаріїв завжди менше ніж бажаючих пересидіти.

Серед українців зростає критичність в оцінках загальної ситуації: близько половини (49%) респондентів вважають, що ситуація в країні розвивається в неправильному напрямку. При цьому 35% вважають, що в правильному.

80% зазначили погіршення економічної ситуації. 62% вважають, що політична ситуація погіршилася. Близько 60% повідомили про погіршення добробуту та стану здоров’я за останній рік.

Більшість українців говорять про погіршення згуртованості суспільства (55%).

Як пише Новинарня, спостерігається пряма залежність від між оцінками сприйняття загальної ситуації в країні та оцінкою потенційних загроз.

Так, у групі респондентів-"оптимістів”, котрі позитивно оцінюють напрям розвитку країни та мають оптимістичні сподівання на майбутнє України, частіше актуальними загрозами є посилення обстрілів, припинення підтримки від іноземних партнерів, відключення світла та теплопостачання, масовий виїзд українців за кордон, замороження конфлікту, погіршення екології.

З іншого боку респонденти-"песимісти" частіше загрозами вважали економічну, демографічну та політичну кризи, недотримання демократичних прав і свобод, конфлікти у суспільстві, необхідність посилення мобілізації.

Тому, думаю, з соціологією все ОК. Просто варто тверезо подивитись на себе в дзеркало. І подумати, що з цим робити.

економіка опитування українці суспільство окупація
 
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