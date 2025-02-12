"Атомна афера" на €600 млн за російські реактори: можливість для влади "відмити" величезні кошти

Спробуємо без емоцій

Спробуємо без емоцій

фото: Wikipedia

Що не так з "атомною аферою":

1. "Це не російські, а болгарські, на 40% українські, європейські тощо реактори"

Вони таки російські. Росатомські. До того ж, некомплектні - бо Болгарія прийняла рішення про зупинку будівництва АЕС "Белене" до того, як вони були завершені.

Доукомплектовувати доведеться, звертаючись або до "Росатому", або до його "дочок" чи спільних підприємств у Європі. Фактично, легітимізуючи їх діяльність. Як після цього нам говорити про санкції?

До речі: ці реактори спроектовані під російське пальне. Його або доведеться брати у "Росатома" (чи його "дочок") - або модернізовувати під американське пальне, витрачаючи гроші і час.

2. "Європа згодна на цей проект / підтримує його / заплатить за нього"

Представник ЄС в Україні Катерина Матернова чітко заявила, що цей проект не погоджувався з Єврокомісією, і відтак ЄС за це платити не збирається.

США теж за росатомський мотлох не платитиме.

Гроші будуть брати або шляхом комерційних запозичень (враховуючи кредитний рейтинг України зараз - під грабіжницькі відсотки), або з українських платників податків (замість витрат на оборону).

Обидва варіанти - точно не на часі.

3. "Це дуже вигідно і дешево".

Болгарський парламент виставив "політичну" ціну - 600 млн євро. Як базу.

Зважаючи на необхідність доукомплектування, модернізації тощо реакторів - сума буде вищою.

Якою - влада … не знає.

Не дарма комітет ВР з антикорупційної політики визнав законопроект таким, що має корупційні ризики.

4. "Ніякі остаточні рішення щодо російських реакторів не прийняті, уряду просто дали право на переговори"

Рішення було прийнято з грубим, демонстративним порушенням Регламенту - коли було змінено назву і текст законопроекту, ухваленого за основу з інших питань.

Після більш, ніж пів року невдалих спроб протягнути його "в лоб".

На такі згвалтування не йдуть заради половинчастих рішень. Виконавча влада далі тлумачитиме рішення ВР як дозвіл на розвʼязані руки.

5. "Це порятунок атомної енергетики, швидкий і вигідний"

Взято старі російські реактори - не сучасні західні, не малі модульні тощо.

Проект триватиме не "2-3 роки", а не менше 5, а зважаючи на необхідність модернізації - і довше.

Фактично, ідеться про велику корупційну оборудку, можливість для влади спрямувати величезні кошти на "відмив" - без розуміння технічних параметрів і завдань, а відтак і контролю.

Зважаючи на особисте благословення проекту Володимиром Зеленським, рекордну явку і голосування "слуг" і їхніх посіпак - це дуже схоже на "хапок". Чи то для "пенсії після звільнення з посад", чи то "на вибори". Або й для того і іншого.

Але не для енергетики та економіки України.