08:59  13 лютого
Україна отримає від Нідерландів понад два десятка БТР для транспортування поранених
10:05  13 лютого
Україна закликає світ покарати Росію за депортацію українських дітей
07:28  13 лютого
Стало відомо, скільки жителів Покровська залишається у місті
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2025, 13:42

На Прикарпатті залізничники зливали дизельне пальне з локомотивів

13 лютого 2025, 13:42
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

На Прикарпатті викрили схему розкрадання дизельного пального АТ "Укрзалізниця". Зловмисники привласнили понад 800 літрів дизпалива

Про це повідомила пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Серед фігурантів незаконної схеми – четверо працівників відокремлених підрозділів регіональних філій Акціонерного товариства "Укрзалізниця" - начальник залізничної станції, машиністи та помічник.

Зазначається, що з травня по грудень 2024 року співробітники держпідприємства створили групу і на систематичній основі зливали пальне з вантажних локомотивів під час їх зупинки на одній із залізничних станцій області, щоб продавати його.

Злите дизпаливо реалізовувалось начальником станції місцевим підприємцям. Виручені кошти учасники групи розподіляли між собою.

Зловмисники привласнили 862 л дизельного палива

Правоохоронці провели низку обшуків. Зокрема, на об'єктах АТ "Укрзалізниця", за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів. Вони вилучили понад 600 літрів дизельного пального, засоби зливу, мобільні телефони та інші речові докази.

За клопотанням прокурорів зловмисникам обрано запобіжні заходи у вигляді застави.

Нагадаємо, в Харкові судили чоловіка, який намагався продати до Китаю деталі авіаційної техніки.

Раніше ми повідомляли, що на Миколаївщині ДБР підозрює керівника квартирно-експлуатаційного правління у розтраті понад 2,3 млн.грн. Посадовець перепродавав дровадля ЗСУ.

залізничники залізниця локомотив Схеми дизпальне
На Одещині працівник ТЦК за 5-8 тис. доларів переправляв чоловіків за кордон
12 лютого 2025, 12:31
В Одесі затримали чоловіка, який продавав автомобілі для військових
11 лютого 2025, 10:30
На Закарпатті затримали працівника ТЦК, який за 3000-4000 доларів допомагав чоловікам втекти
10 лютого 2025, 17:52
Всі новини »
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
Правоохоронці готують підозру батькам Козюри: в чому їх звинувачують
13 лютого 2025, 14:30
Опитування показало, кого українців вважають лідером опозиції
13 лютого 2025, 14:17
Росіяни вдарили по Краматорську: поцілили по приватному сектору
13 лютого 2025, 14:06
РНБО ввела безстрокові санкції до п'яти громадян через загрози державній безпеці, - СБУ
13 лютого 2025, 14:05
Визнав провину: суд обрав запобіжний захід для зрадника з СБУ Козюри
13 лютого 2025, 13:44
Про переговори і неможливість нової Ялти
13 лютого 2025, 13:35
У Гуляйполі ворожий безпілотник пошкодив поліцейську автівку
13 лютого 2025, 13:22
На гачку у Кремля: як Трамп грає за правилами Путіна
13 лютого 2025, 13:22
На Донеччині судитимуть військовослужбовця, який скоїв смертельну ДТП
13 лютого 2025, 13:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Всі публікації »
Ростислав Павленко
Дмитро Марченко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »