На Прикарпатті залізничники зливали дизельне пальне з локомотивів

Про це повідомила пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Серед фігурантів незаконної схеми – четверо працівників відокремлених підрозділів регіональних філій Акціонерного товариства "Укрзалізниця" - начальник залізничної станції, машиністи та помічник.



Зазначається, що з травня по грудень 2024 року співробітники держпідприємства створили групу і на систематичній основі зливали пальне з вантажних локомотивів під час їх зупинки на одній із залізничних станцій області, щоб продавати його.

Злите дизпаливо реалізовувалось начальником станції місцевим підприємцям. Виручені кошти учасники групи розподіляли між собою.

Зловмисники привласнили 862 л дизельного палива

Правоохоронці провели низку обшуків. Зокрема, на об'єктах АТ "Укрзалізниця", за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів. Вони вилучили понад 600 літрів дизельного пального, засоби зливу, мобільні телефони та інші речові докази.

За клопотанням прокурорів зловмисникам обрано запобіжні заходи у вигляді застави.

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