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12 лютого 2025, 22:15

Визначаються кроки для зупинення війни: Трамп телефонував Зеленському після розмови з Путіним - про що говорили

12 лютого 2025, 22:15
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Фото: ОП
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Президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели телефонну розмову увечері, 12 лютого. Президент заявив, що визначаються перші кроки для зупинення російської агресії

Про це повідомив президент України Зеленський в своєму зверненні, передає RegioNews.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп поговорили по телефону увечері, 12 лютого. За словами українського літера, він та президент США обговорили підготовку нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії.

"Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з Путіним", - сказав Зеленський.

Президент України підкреслив, що наразі визначаються спільні кроки з Америкою для зупинення російської агресії, щоб гарантувати надійний та тривалий мир.

Згодом в етері Єдиного телемарафону розмову лідерів України та США прокоментував голова Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами Володимир Зеленський ще раз повторив у розмові з Трампом, що нам важливо, щоб війна закінчилась справедливим миром. Зокрема, що не може бути компромісів щодо територіальної цілісності України та її суверенитету.

"Головне, що я хотів би сказати, це те, що президенти домовилися негайно про початок роботи команд, і президент Трамп навіть про це в своєму офіційному твіті заявив. Я думаю, що після Мюнхену вже почнеться такий процес, як говориться, щоденної роботи", - сказав Андрій Єрмак.

Слід підкреслити, що Мюнхенська конференція відбудеться вже 14-16 лютого. Головною темою буде якраз війна Росії проти України.

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