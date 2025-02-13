10:05  13 февраля
Украина призывает мир наказать Россию за депортацию украинских детей
07:49  13 февраля
Спецпредставитель Дональда Трампа посетит Украину: когда ждать визита
07:28  13 февраля
Стало известно, сколько жителей Покровска остается в городе
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2025, 10:15

Трамп заявил, что Украина не сможет вернуться на границы 2014 года

13 февраля 2025, 10:15
Читайте також українською мовою
фото: EPA/UPG
Читайте також
українською мовою

Украина вряд ли вернет под свой контроль территории, которые страна-агрессор РФ оккупировала в 2014 году

Ответы американского лидера на вопросы журналистов опубликовал корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш, передает RegioNews.

По словам Дональда Трампа, это точно кажется маловероятным.

"Они взяли много территорий, они воевали за эту землю, и они потеряли много солдат. Я не высказываю об этом свое мнение, но я много об этом читал, и многие думают, что это маловероятно. Думаю, кое-что из этого вернется. Да, часть этой земли вернется", - сказал американский президент.

Ранее министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Украине нужно признать невозможность возвращения на границы 2014 года, ведь это якобы "нереалистично".

Напомним, президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор вечером, 12 февраля.

Перед звонком украинскому президенту Трамп провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Дональд Трамп переговоры территория мир границы
Трамп сделал заявление об уступках и обмене территориями Украины
13 февраля 2025, 09:36
Европа хочет быть за столом переговоров о прекращении войны России против Украины
13 февраля 2025, 08:19
Спецпредставитель Дональда Трампа посетит Украину: когда ждать визита
13 февраля 2025, 07:49
Все новости »
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
Из-за санкций у Порошенко забирают все имущество
13 февраля 2025, 11:34
Нардепы "ЕС" заблокировали трибуну Рады из-за санкций против Порошенко
13 февраля 2025, 11:08
В Тернопольской области водитель с поддельными документами на авто предлагал полицейским 1000 долларов
13 февраля 2025, 10:59
Дело "Бориважа": судью уволили, незаконное решение отменено
13 февраля 2025, 10:52
Силы ПВО ночью сбили 85 российских беспилотников
13 февраля 2025, 10:49
Россияне атаковали дронами припортовую инфраструктуру Одесщины
13 февраля 2025, 10:30
Стало известно, сколько детей находится в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области
13 февраля 2025, 10:29
Украина призывает мир наказать Россию за депортацию украинских детей
13 февраля 2025, 10:05
Россияне атаковали дронами Сумы
13 февраля 2025, 09:49
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Все публикации »
Ростислав Павленко
Дмитрий Марченко
Татьяна Николаенко
Все блоги »