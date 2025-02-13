Трамп заявил, что Украина не сможет вернуться на границы 2014 года
Украина вряд ли вернет под свой контроль территории, которые страна-агрессор РФ оккупировала в 2014 году
Ответы американского лидера на вопросы журналистов опубликовал корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш, передает RegioNews.
По словам Дональда Трампа, это точно кажется маловероятным.
"Они взяли много территорий, они воевали за эту землю, и они потеряли много солдат. Я не высказываю об этом свое мнение, но я много об этом читал, и многие думают, что это маловероятно. Думаю, кое-что из этого вернется. Да, часть этой земли вернется", - сказал американский президент.
Ранее министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Украине нужно признать невозможность возвращения на границы 2014 года, ведь это якобы "нереалистично".
Напомним, президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор вечером, 12 февраля.
Перед звонком украинскому президенту Трамп провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.