Трамп заявил, что Украина не сможет вернуться на границы 2014 года

Ответы американского лидера на вопросы журналистов опубликовал корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш, передает RegioNews.

По словам Дональда Трампа, это точно кажется маловероятным.

"Они взяли много территорий, они воевали за эту землю, и они потеряли много солдат. Я не высказываю об этом свое мнение, но я много об этом читал, и многие думают, что это маловероятно. Думаю, кое-что из этого вернется. Да, часть этой земли вернется", - сказал американский президент.