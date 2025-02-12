Потепліє, але не всюди. Синоптикиня дала прогноз на 13 лютого

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Ніч ще залишиться морозною, очікується -6...-12 градусів, проте вдень температура повітяр підвищиться до 0+4 градусів. Лише в східних областях буде нижче, -1...-3 градуси

Про це повідомляє у Фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко, передає RegioNews.

За її словами, в п'ятницю, 14 лютого потепліє вже повсюди, протягом дня передбачається +1…+6 градусів.

Проте це - ненадовго. Вже у суботу в Україні знову похолоднішає

У четвер, 13 лютого в усіх областях опадів не очікується, а ось впродовж п'ятниці-суботи атмосферні фронти принесуть сніг.

В Києві 13-го лютого без опадів, найближчої ночі -6…-8 градусів, завтра вдень близько нуля.

У п'ятницю у столиці вдень потепліє до +1…+3 градусів, піде сніг.

У суботу ще посніжить вночі та вранці, але температура повітря в Києві почне знижуватися.

Словом, теплі шапки, п'ятиметрові шалики, термобілизна, гарячі чаї, профілактика застуд через активніше поглинання запасів варення із вітаміном С, економити електроенергію - можна зробити паузу в прасуванні, хай і пом'яте аби чисте, не тушити голубці чи картоплю з грибами, можна замочити звечора гречку, щоб довго не варити

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили, чи буде в Україні пилова буря найближчі дні.