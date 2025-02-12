Потеплеет, но не всюду. Синоптикиня дала прогноз на 13 февраля

фото: иллюстративный

Ночь еще останется морозной, ожидается -6...-12 градусов, однако днем температура воздуха повысится до 0+4 градусов. Только в восточных областях будет ниже -1...-3 градуса

Об этом сообщает в Фейсбуке синоптика Наталья Диденко, передает RegioNews.

По ее словам, в пятницу, 14 февраля, потеплеет уже повсюду, в течение дня предполагается +1…+6 градусов.

Однако это – ненадолго. Уже в субботу в Украине снова похолодает

В четверг, 13 февраля, во всех областях осадков не ожидается, а вот в течение пятницы-субботы атмосферные фронты принесут снег.

В Киеве 13 февраля без осадков, в ближайшую ночь -6…-8 градусов, завтра днем около нуля.

В пятницу в столице днем потеплеет до +1…+3 градуса, пойдет снег.

В субботу еще снега ночью и утром, но температура воздуха в Киеве начнет снижаться.

Словом, теплые шапки, пятиметровые шарфы, термобелье, горячие чаи, профилактика простуд из-за активнейшего поглощения запасов варенья с витамином С, экономить электроэнергию - можно сделать паузу в глажке, пусть и помятую чтобы чистую, не тушить голубцы или картошку с грибом

Напомним, в Укргидрометцентре предупредили, будет ли в Украине пылевая буря в ближайшие дни.