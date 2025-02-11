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У мережі розповсюджують інформацію про те, що найближчі дні до України прийде пилова буря. Фахівці Укргідрометцентрі поділилися прогнозом на цей тиждень

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, передає RegioNews.

У ЗМІ почали активно розповсюджувати інформацію про те, що в Україну з Європи може прийти пилова хмара, яка погіршує якість атмосферного повітря. Проте, за даними синоптиків, станом на 11 лютого в Україні не фіксують пил в атмосфері.

При цьому на найближчі дні цього також не прогнозують. Згідно з даними Укргідрометцентру до кінця тижня буде така ситуація:

11-12 лютого — повітряні маси переміщуватимуться зі сходу на захід зі швидкістю 3-10 м/с, тому забруднене повітря не надходитиме з Європи (куди переміщується невелика кількість пилу, тож до нас він не дійде);

13 лютого — антициклон, слабкий вітер (1-5 м/с), можливе накопичення місцевого забруднення, особливо в великих містах (транспортні викиди), та в зоні розміщення ТЕС;

14-15 лютого — зміна погоди: вітер посилиться (5-12 м/с), очікується похолодання та опади (переважно сніг), які очистять повітря.

У випадку, якщо ситуація зміниться, синоптики обов'язково повідомлять про це.