Стали известны подробности о топ-изменнике, работавшем в СБУ
По данным СМИ задержан Дмитрий Козюр, кадровый сотрудник СБУ. Он возглавлял Штаб Антитеррористического центра ведомства
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на источники Цензор. Нет, передает RegioNews.
По его словам, Козюра, длительное время еще не начала 2000-х годов работал в кадровом отделе Академии СБУ, знакомился и имел полный доступ к личным делам всех курсантов.
На должность начальника штаба Антитеррористического центра СБУ Козюра был назначен в 2016 году.
Служба в центральном аппарате давала Козюре возможности собирать информацию не только по своему направлению работы, но и по другим управлениям.
"Сразу упоминается, что в 2015-м году руководителем одного из боевых управлений Центра спецопераций "А" был назначен генерал Валерий Шайтанов, который в 2014-м году, будучи одним из командиров спецподразделения СБУ "Альфа" незаконно вступил в переговоры с российскими террористами". был задержан как российский агент в 2020 году, в 2023 осужден за государственную измену", - пишет Бутусов.
Как известно, в начале войны в СБУ было разоблачено еще несколько высокопоставленных российских агентов.
Речь идет о начальнике управления СБУ Крыма Олеге Кулиниче, доверенном лице экс-главы ведомства Иване Баканове. А также экс-начальник главного управления внутренней безопасности СБУ бригадный генерал Андрей Наумов, накануне вторжения скрылся и задержан за контрабанду в Сербии.
Напомним, СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу". Задерживал предателя лично глава ведомства Василий Малыш.
Все подробности спецоперации Служба безопасности пообещала обнародовать со временем.
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