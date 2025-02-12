Стали известны подробности о топ-изменнике, работавшем в СБУ

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Об этом пишет журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на источники Цензор. Нет, передает RegioNews.

По его словам, Козюра, длительное время еще не начала 2000-х годов работал в кадровом отделе Академии СБУ, знакомился и имел полный доступ к личным делам всех курсантов.

На должность начальника штаба Антитеррористического центра СБУ Козюра был назначен в 2016 году.

Служба в центральном аппарате давала Козюре возможности собирать информацию не только по своему направлению работы, но и по другим управлениям.

"Сразу упоминается, что в 2015-м году руководителем одного из боевых управлений Центра спецопераций "А" был назначен генерал Валерий Шайтанов, который в 2014-м году, будучи одним из командиров спецподразделения СБУ "Альфа" незаконно вступил в переговоры с российскими террористами". был задержан как российский агент в 2020 году, в 2023 осужден за государственную измену", - пишет Бутусов.

Как известно, в начале войны в СБУ было разоблачено еще несколько высокопоставленных российских агентов.

Речь идет о начальнике управления СБУ Крыма Олеге Кулиниче, доверенном лице экс-главы ведомства Иване Баканове. А также экс-начальник главного управления внутренней безопасности СБУ бригадный генерал Андрей Наумов, накануне вторжения скрылся и задержан за контрабанду в Сербии.

Напомним, СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу". Задерживал предателя лично глава ведомства Василий Малыш.

Все подробности спецоперации Служба безопасности пообещала обнародовать со временем.

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