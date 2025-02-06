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06 лютого 2025, 14:03

Для військових запровадять обов'язкові відпустки, - Веніславський

06 лютого 2025, 14:03
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фото з відкритих джерел
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Верховна Рада готується запровадити законопроєкт, який гарантує обов'язкові відпустки для військовослужбовців, що виконують бойові завдання

Про це заявив член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський, передає RegioNews.

За його словами, законодавці спільно з представниками Міноборони та Генштабу ЗСУ працюють над запровадженням цієї ініціативи.

Веніславський підкреслив, що основною метою є забезпечення військовослужбовців можливістю відпочивати та відновлювати сили, що є важливим для їхнього фізичного і морального стану.

"На першому місті безперечно стоїть питання забезпечення всім необхідним сектору безпеки й оборони. Тобто це ті законодавчі ініціативи, які спрямовані на посилення наших оборонних спроможностей, на соцзахист наших військовослужбовців, на удосконалення питання їх отримання відпусток додаткових і так далі", - сказав він.

Також розглядаються варіанти надання додаткових відпусток, щоб надати можливість бійцям повернутися до нормального режиму після тривалих бойових дій.

Як відомо, щороку військовослужбовець може отримати до 30 днів основної відпустки. Вона надається частинами протягом календарного року, за умови що основна безперервна її частина становитиме не менш ніж 15 календарних днів. До 18 травня 2024 року була чинною норма, що частина відпустки може становити не більш ніж 15 днів.

Нагадаємо, в Україні готують комплексний законопроєкт про умови звільнення військовослужбовців зі служби.

Федір Веніславський військові відпустка законопроєкт ВР
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