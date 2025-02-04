Стало відомо, чи штрафуватимуть ТЦК осіб, які не встигли пройти ВЛК до 5 лютого

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Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що ТЦК не штрафуватимуть осіб, які не встигли пройти ВЛК до 5 лютого

Про це він написав у Телеграмі, передає RegioNews.

За його словами, законопроєкт щодо соціального захисту військових ще не пройшов усі інстанції та навряд чи буде розглянутий. Тим часом ТЦК отримають директиву про відсутність штрафів і розшуку.

"Хочу заспокоїти громадян, що на спільній нараді за участі ОП, Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил домовились, що буде надіслано відповідну директиву, що до прийняття цього закону, до ТЦК щоб не штрафувати тих осіб, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, раніше у Раді пропонували продовжити термін проходження повторної військово-лікарської комісії для військовозобовʼязаних.

Нагадаємо, у Полтавській області відправили під варту вбивцю військового з ТЦК.