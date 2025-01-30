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30 січня 2025, 17:07

Без штрафів: "обмежено придатним" продовжать термін повторного проходження ВЛК

30 січня 2025, 17:07
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фото: legalaid.gov.ua
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Військовозобов'язані громадяни, які не встигли пройти військово-лікарську комісію до 5 лютого, не отримуватимуть штрафів та не будуть оголошені в розшук

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, передає RegioNews.

"Сьогодні в Офісі президента провели робочу нараду з питань проходження ВЛК обмежено придатними особами. Брали участь представники Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил, а також голова профільного парламентського комітету Олександр Завітневич", – йдеться у повідомленні.

За словами Верещук, обговорили необхідність невідкладного ухвалення законодавчих змін, за якими:

  1. Повторне проходження ВЛК не обовʼязково для осіб до 25 років і для тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю;
  2. Дедлайн переноситься з 5 лютого на 5 червня. Відповідний законопроєкт зареєстровано у Раді сьогодні під номером 12457.

"Обговорили питання належної організації процесів, щоб після встановлення нових строків люди змогли вчасно пройти ВЛК. Також домовились, що до прийняття вищевказаного закону, ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук. Відповідну директиву буде надіслано за належністю", – додала вона.

Нагадаємо, якщо "обмежено придатний" не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ в Резерв+ залишиться без змін.

Також повідомлялося, що тепер отримати електронні направлення на ВЛК військовозобов'язані зможуть через Резерв+.

розшук штраф Верещук Ірина Андріївна ВЛК обмежено придатні
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