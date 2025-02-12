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12 февраля 2025, 07:00

Накормит всех: Силы обороны получили новую полевую кухню "Маричка"

12 февраля 2025, 07:00
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фото: Министерство обороны Украины
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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ современную полевую кухню "Маричка" украинского производства. Она предназначена для приготовления пищи в полевых условиях для подразделения численностью до 250 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве отметили, что новая полевая кухня построена на одноосном шасси прицепа для грузовика. По сравнению с советским образцом, у украинской "Марички" есть ряд преимуществ. Так, при схожих габаритных размерах на отечественном образце можно приготовить вдвое больший объем первых и вторых блюд.

Кроме того, кухня имеет два духовых шкафа объемом по 55 литров, необходимую посуду и технические емкости.

"Маричка" работает на дизельном или твердом топливе. Благодаря оптимизированной системе нагрева готовит блюда быстрее, используя при этом меньше топлива. Встроенное модульное накрытие–зонтик позволяет персоналу не устанавливать дополнительную палатку, которая экономит время для развертывания в рабочее положение", — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, недавно ВСУ получили новую модификацию мобильного стирально-банного комплекса отечественного производства.

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