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Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у ЗСУ нову модифікацію мобільного прально-лазневого комплексу вітчизняного виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Комплекс побудований на базі морського контейнера. Може працювати з підключенням до мереж електро- та водоподопостачання, а також каналізації. Або повністю автономно, використовуючи енергію власного твердопаливного котла, дизель-генератора та воду з прилеглих водойм. Комплекс теплоізольований, що дозволяє використовувати його у будь-яку пору року.

Мобільний прально-лазневий комплекс може постачатись на шасі вантажівки або причепа.

Комплекс поділений на три зони: технічну, прання, душову. У технічній встановлений твердопаливний котел, дизель-генератор, насоси, фільтри. В іншому відділенні комплексу – пральні машини-автомати та машина-сушарка. Душова зона передбачає одночасне обслуговування декількох осіб.

Нагадаємо, протягом минулого року Міністерство оборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ близько 30 нових зразків стрілецького озброєння та майже 10 зразків гранатометів.