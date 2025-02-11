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11 февраля 2025, 21:15

Минобороны запустило новый формат добровольной службы для юношей до 25 лет: детали

11 февраля 2025, 21:15
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фото: Министерство обороны Украины
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Министерство обороны вечером 11 февраля официально приступило к проекту "Контракт 18-24" – добровольной инициативе для украинцев возрастной категории 18-24 года, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве отмечают, что проект открывает для добровольцев в возрасте 18-24 года новые возможности. Речь идет о достойном финансовом вознаграждении, профессиональной боевой обучении по стандартам НАТО и социальных гарантиях, которых не дает ни одна гражданская профессия.

Главный акцент проекта – это добровольность. Заключение контракта является осознанным выбором каждого, кто хочет внести вклад в защиту страны и получить реальные возможности для личного развития.

"Контракт 18-24 - это не принуждение, не мобилизация и не обязанность. Это возможность для людей сделать сознательный выбор, получить боевой опыт и финансовую стабильность всего за один год. Доброволец сам решает: продолжать службу или вернуться к гражданской жизни, имея уникальные перспективы", - подчеркнул министр обороны Украины Рустем.

Проект "Контракт 18-24" предлагает финансовую стабильность, которую гарантирует государство:

  • контракт на 1 млн грн, из которых 200 тысяч грн выплачиваются сразу, а остальные – во время службы;
  • добровольцы будут получать ежемесячное денежное довольствие – до 120 000 грн;
  • будут иметь возможность "нулевой" ипотеки;
  • обучение за государственные средства;
  • бесплатное медицинское обеспечение, в частности зубное протезирование, а также право на выезд за границу после года службы.

Кроме того, закон гарантирует освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.

Подать заявку можно на сайте 18-24.army.gov.ua или через приложение Резерв+ с ближайшим обновлением. Далее состоится консультация с рекрутером, заключение контракта и прохождение подготовки в боевых подразделениях.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях контракта для 18–24-летних юношей.

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