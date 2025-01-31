Закупив автівки за завищеною ціною: посадовцю РДА у Києві загрожує до п'яти років в'язниці

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Посадовець Подільської районної державної адміністрації у 2021 році закупив п’ять легкових автомобілів за завищеною ціною. Він завдав столичному бюджету близько 150 тисяч гривень збитків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Києва.

За даними правоохоронців, директора комунального підприємства викрили у розтраті бюджетних коштів у лютому 2024 року.

Установа, якою управляв фігурант, оголосила тендер на придбання п’яти легкових автомобілів марки Ravon R4. Згодом було укладено договір і за придбані транспортні засоби з бюджету сплачено 1,75 млн гривень. Однак згодом експертиза встановила, що вартість автомобілів була завищена на 150 тисяч гривень.

Чиновникові повідомили про підозру у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до п'яти років.

Нагадаємо, раніше правоохоронці на Львівщині повідомили про підозру групі службовців медичного центру. Їх підозрюють з закупівлі товарів зі збитками для бюджету в 1,7 млн грн.