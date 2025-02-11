На Харківщині "Скорпіони" накрили з мінометів позиції росіян поблизу Вовчанська
На півночі Харківщини, поблизу Вовчанська, прикордонники завдають нищівних ударів по позиціях російських загарбників калібрами 82 мм та 120 мм
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Мінометники підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" позбавляють окупантів можливості закріпитися на Вовчанському напрямку.
"Ударами з 82 мм та 120 мм калібрів вони завдали чергових вогневих уражень по місцях зосередження загарбників – окопних лініях, бліндажах, траншеях, складах з боєкомплектом. 82+120=200", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за тиждень воїни бригади "Помста" ефективно відпрацювали по ворожих цілях на Куп’янському напрямку. Підрозділ РУБпАК "Фенікс" показав яскраву підбірку ураження бойової техніки росіян.
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