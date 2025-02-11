Зеленский приказал отправить на фронт генерала Наева, обвинившего его в провале подготовки к нападению РФ, — СМИ

коллаж: RegioNews

Об этом сообщил главный редактор интернет-издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, сообщает RegioNews.

"Верховой главнокомандующий В.Зеленский бурно отреагировал на сенсационное интервью генерала С.Наева "Украинской правде", в котором Наев подчеркнул, что провал подготовки Украины к нападению РФ в 2022-м году это полная ответственность политического руководства страны и лично президента. Также Наев отметил, что руководство страны не сообщало военным информацию о времени нападения", - говорится в сообщении.

По словам журналиста, сегодня утром Сергей Наев получил назначение в войска.

"Наши источники говорят, что руководство ВСУ получило прямой приказ от президента Зеленского", - сообщил Юрий Бутусов.

Он напомнил, что Зеленский назначил Наева в 2020 году командующим Объединенных сил, в 22 присвоил звание Герой Украины, а ровно год назад, 11 февраля 2024 снял с должности командующего Объединенных сил. С тех пор Наев находился в распоряжении министра обороны, никакой штатной должности в армии у него не было.

"И вот сразу после интервью, в котором Наев рассказал о провале подготовки к войне и ответственности Зеленского, Верховный главнокомандующий мгновенно дал Наеву новое назначение. Очевидно, чтобы он как можно скорее покинул Киев и не мог на фронте давать новые интервью другим средствам массовой информации", - добавил Юрий Бутус.

По его данным, Наев получил боевое распоряжение, но сослался на невозможность его немедленного исполнения, поскольку должность командира тактической группы внештатная, это временный орган управления, и для назначения на эту должность нужно иметь штатный пост в ВСУ.

"Зеленский не знал об этом, и все так спешили выполнить его эмоциональную команду, что на детали никто не обратил внимание. Теперь Минобороны и офис президента думают, какую должность предоставить Наеву, чтобы отправить его в тактическую группу", - говорится в сообщении.

Журналист отметил, что по статуту тактическими группами в ВСУ командуют полковники, а назначение на эту должность генерал-лейтенанта, бывшего командующего объединенными силами, то есть всей армии, выглядит как очевидное понижение. По мнению Бутусова, цель убрать Наева из Киева на фронт любой ценой не вызывает сомнений.

"С другой стороны, поучительная история - дал интервью, и вот уже нашлась должность, дают полномочия, лишь бы не говорил. Хороший пример для всех командиров - не бойтесь говорить о начальстве, это может дать интересные результаты", - подытожил Юрий Бутусов.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" действующего командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого.