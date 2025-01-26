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26 січня 2025, 22:54

Генерал-майор Драпатий став командувачем ОСУВ "Хортиця"

26 січня 2025, 22:54
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фото: Сухопутні війська ЗСУ
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Президент Володимир Зеленський призначив командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майора Михайла Драпатого керівником оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця

Про це президент заявив у своєму вечірньому відеозверненні, передає RegioNews.

"Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині – генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Це найжорстокіші напрямки боїв. При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ – найбільш чисельної частини наших Збройних Сил, і це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад", - заявив Зеленський в своєму вечірньому зверненні.

Президент також повідомив, що генерал-майор Андрій Гнатов призначений заступником начальника Генштабу.

"Його завдання – це новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами і фронтом", – сказав президент.

Він додав, що ці та "деякі інші зміни" обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, зазначивши, що "на всіх рівнях завдання поставлено".

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація, що Президент України Володимир Зеленський планує призначити на посаду командувача Оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця" діючого командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого.

призначення Володимир Зеленський ЗСУ Михайло Драпатий
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