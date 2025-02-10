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10 лютого 2025, 16:54

У ЗСУ оновили програму базової військової підготовки

10 лютого 2025, 16:54
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фото: Facebook
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У всіх навчальних центрах, у яких готують мобілізованих до служби у ЗСУ, оновили програму базової загальновійськової підготовки

Про це повідомили у Міністерстві оборони, інформує RegioNews.

В оновленій програмі загальна тривалість навчання залишається без змін – півтора місяці (з урахуванням надання рекрутам днів на відпочинок), з яких 41 день відведено на заняття, 6 – на відпочинок та один – на адміністративні питання.

Загальний обсяг підготовки становить 372 навчальні години: ознайомлювальний курс – 8 годин, курс індивідуальної підготовки – 107 годин, навчання діям у складі підрозділу – 209 годин, комплексне тактичне заняття – 48 годин.

Серед головних нововведень базової військової підготовки:

  • запроваджено "нульовий день"/день "перезавантаження" (адаптація цивільного до військового середовища);
  • більше психологічної підготовки;
  • вивчення програмного забезпечення "Кропива";
  • розширений курс з медичної допомоги;
  • додано "маршеву" підготовку (фізичні тренування) для формування витривалості військовослужбовців.

Навчальна програма також включає удосконалені стрілецькі вправи з індивідуальної зброї на короткі дистанції (бій в безпосередньому контакті з противником до 100 м) та на швидкість, на що передбачено виділення додаткових боєприпасів.

Крім того, військовим показуватимуть фільми віртуальної реальності "Перший бій" у рамках підготовки психологічної стійкості.

За результатами успішного навчання військовослужбовці отримують сертифікат та класну кваліфікацію з ВОС-100 "стрілок". Далі їх готують на професійних курсах відповідно до посад у бойових підрозділах.

Нагадаємо, наприкінці січня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та ВЛК за порушення правил мобілізації. На думку авторів документа, це "покладе край агресивній "бусифікації" українців".

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