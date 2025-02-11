Россия атаковала газовую инфраструктуру, - Минэнерго

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Сегодня ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом

Об этом сообщил Министр энергетики Герман Галущенко, передает RegioNews.

По его словам, в целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии.

Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия.

Как известно, в ночь на вторник, 11 февраля, Российская Федерация произвела пуск ракет разных типов по территории Украины. В частности, в Полтаве во время воздушной тревоги прогремели взрывы.