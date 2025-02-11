На Київщині у лісосмузі знайшли частину російської касетної авіабомби
Працівники комунального підприємства на Київщині натрапили на частину боєприпаса і викликали рятувальників
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
Сапери визначили, що це бойова частина самоприцільного елемента російської касетної бомби РБК-500.
Фахівці знищили знахідку прямо на місці у лісосмузі.
Нагадаємо, на Київщині сапери вилучили уламки російського дрона "Гербера".
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