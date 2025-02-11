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У вівторок, 11 лютого, через масовану атаку балістики в Україні застосовуються аварійні відключення електроенергії

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає RegioNews.

"У зв'язку з масованою ракетною атакою – застосовані аварійні відключення", – йдеться у повідомленні.

Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі, додали в "Укренерго".

Раніше повідомлялося, що 11 лютого в Україні будуть застосовуватися обмеження електроенергії для бізнесу та промисловості.