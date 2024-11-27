15:58  27 листопада
Інкасаторське авто, три вантажівки та легковик: на Київщині сталася смертельна ДТП
08:28  27 листопада
Житель Київщини випадково вистрелив з мисливської рушниці у дружину
15:05  27 листопада
Україна за допомогою РЕБ підміняє координати в "шахедах" і відправляє їх до РФ та Білорусі, — ЗМІ
UA | RU
UA | RU
27 листопада 2024, 19:12

Підтримка у складні часи: у Харківській області працюють Центри життєстійкості

27 листопада 2024, 19:12
Читайте также на русском языке
фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

На Харківщині наразі функціонують сім Центрів життєстійкості, які забезпечують психосоціальну підтримку для жителів області, які постраждали внаслідок дій російських окупантів

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Центри відкрили за ініціативи ХОВА у співпраці з представництвом дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та міжнародними партнерами. Ці установи надають широкий спектр послуг, серед яких дитячі простори, де організовуються активності, семінари, групові та індивідувальні заняття з психологами. Стано на жовтень послугами цих центрів скористалися більше 9 тисяч людей.

Центри життєстійкості стали частиною масштабної програми підтримки психічного здоров’я, розробленої для тих, хто зазнав впливу військових дій. У рамках цієї програми Харківська область активно працює над реалізацією ряду ініціатив, спрямованих на покращення психосоціального стану населення.

В області планується відкриття ще низки Центрів життєстійкості.

Крім того в ОВА зазначили, що Харківщина стала першою областю в Україні, що підписала План заходів на 2024-2026 роки для реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я. Цей стратегічний документ об’єднує зусилля органів місцевого самоврядування, медустанов, громадських організацій і міжнародних партнерів для узгодження дій у сфері психічного здоров’я на рівні області.

В Харківській області за якісною безкоштовною психологічною допомогою можна звернутися на "гарячу лінію" 1552.

Нагадаємо, міжнародні партнери допомагають створювати безбар’єрний освітній простір для дітей у Харкові.

Також повідомлялося, що Міністерство освіти і науки України разом із ЮНІСЕФ працює над покращення доступу до дитячої освіти під час криз та відновлення в Україні. За підтримки Харківської ОВА вихователі дитсадків регіону пройшли відповідне навчання в столиці. Їх навчали, як підтримувати ментальне здоров’я під час криз.

Харківська область війна допомога підтримка міжнародні партнери Центрів життєстійкості
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
У прифронтовому Покровську на Донеччині залишаються 32 дитини
27 листопада 2024, 18:49
На Київщині на чоловіка впала стеля сараю: господар ледь не помер під завалами
27 листопада 2024, 18:40
Росіяни атакували дроном прикордонне село на Сумщині: є поранений
27 листопада 2024, 18:17
На Київщині у власному будинку згоріла жінка
27 листопада 2024, 17:55
У закладах освіти на Харківщині встановлять нові модульні котельні
27 листопада 2024, 17:48
Окупанти атакували авто рятувальників на Дніпропетровщині
27 листопада 2024, 17:24
На Дніпропетровщині горіла багатоповерхівка: загинули чоловік і жінка
27 листопада 2024, 17:00
​​Хабар у 60 тисяч доларів: співробітника СБУ відправили за ґрати
27 листопада 2024, 16:55
Колишнього нардепа-колаборанта Царьова заочно засудили до 8 років в'язниці з конфіскацією майна
27 листопада 2024, 16:51
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Всі публікації »
Тимофій Милованов
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Всі блоги »