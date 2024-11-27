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На Харківщині наразі функціонують сім Центрів життєстійкості, які забезпечують психосоціальну підтримку для жителів області, які постраждали внаслідок дій російських окупантів

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Центри відкрили за ініціативи ХОВА у співпраці з представництвом дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та міжнародними партнерами. Ці установи надають широкий спектр послуг, серед яких дитячі простори, де організовуються активності, семінари, групові та індивідувальні заняття з психологами. Стано на жовтень послугами цих центрів скористалися більше 9 тисяч людей.

Центри життєстійкості стали частиною масштабної програми підтримки психічного здоров’я, розробленої для тих, хто зазнав впливу військових дій. У рамках цієї програми Харківська область активно працює над реалізацією ряду ініціатив, спрямованих на покращення психосоціального стану населення.

В області планується відкриття ще низки Центрів життєстійкості.

Крім того в ОВА зазначили, що Харківщина стала першою областю в Україні, що підписала План заходів на 2024-2026 роки для реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я. Цей стратегічний документ об’єднує зусилля органів місцевого самоврядування, медустанов, громадських організацій і міжнародних партнерів для узгодження дій у сфері психічного здоров’я на рівні області.

В Харківській області за якісною безкоштовною психологічною допомогою можна звернутися на "гарячу лінію" 1552.

Нагадаємо, міжнародні партнери допомагають створювати безбар’єрний освітній простір для дітей у Харкові.

Також повідомлялося, що Міністерство освіти і науки України разом із ЮНІСЕФ працює над покращення доступу до дитячої освіти під час криз та відновлення в Україні. За підтримки Харківської ОВА вихователі дитсадків регіону пройшли відповідне навчання в столиці. Їх навчали, як підтримувати ментальне здоров’я під час криз.