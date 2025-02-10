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В Україні 11 лютого будуть запроваджені відключення електроенергії. В Укренерго пояснили, коли та для кого будуть обмеження

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

У вівторок, 11 лютого, в Україні будуть застосовуватися обмеження електроенергії для бізнесу та промисловості. Коли застосовуватимуть обмеження: 7:00-11:00 15:00-21:00.

Причина обмежень - пошкодження енергооб'єктів після ворожих атак. При цьому для побутових споживачів наразі не прогнозують відключень світла.

"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах", - наголосили в Укренерго.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні вже були аварійні відключення світла. В Укренерго пояснювали, що причина - це російські удари дронами та ракетами по об'єктах генерації і передачі електроенергії. Фахівці пояснили, що графіки аварійних відключень скасовуються одразу, як тільки це дозволяє ситуацію в енергосистемі.