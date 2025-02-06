В "Укренерго" пояснили причину аварійних відключень світла

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Головна причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об'єкти генерації і передачі електроенергії

Про це повідомила пресслужба компанії, передає RegioNews.

Зазначається, що насамперед відключаються промислові споживачі.

Наразі обмеження не застосовується для побутових споживачів (за іншими аварійними ситуаціями в мережах обленерго).

Графіки аварійних відключень скасовуються одразу, як тільки це дозволяє ситуацію в енергосистемі, наголосили в "Укренерго".

Як відомо, вранці 6 лютого у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, а також частково у Дніпропетровській і Черкаській областях вранці були застосовані аварійні відключення світла.

Нагадаємо, в ніч проти 6 лютого РФ випустила по Україні дві балістичні ракети та 77 безпілотників.