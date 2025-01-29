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29 січня 2025, 21:36

Місяць без масових відключень: у Раді розповіли, як це вдалося

29 січня 2025, 21:36
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У Верховній Раді розповіли, як Україні вдалося провести місяць без масових відключень електроенергії

Про це розповіла голова підкомітету Верховної Ради з енергетичної безпеки Вікторія Гриб, інформує RegioNews.

Вона підкреслила, що в Україні вже майже місяць не застосовуються вимкнення електроенергії. За її словами, уряд та енергетичні компанії робили все можливе для цього. Попри всі песимістичні прогнози, українська енергосистема працює стабільно.

"Треба віддати належне - в секторі енергетики влада демонструє високий рівень управління, що забезпечило позитивний результат", - підкреслила голова профільного комітету.

Проте слід зауважити, що інколи в областях можуть бути відключення світла через удари окупантів. Так, 28 січня на Черкащині були відключення світла у понад 70 містах та селищах через атаку російських дронів. Проте фахівці одразу приступили до відновлювальних робіт.

Також наприкінці минулого року МАГАТЕ проводили оцінювання пошкоджень підстанцій, які постраждали від обстрілів окупантів. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що удари Росії по цивільних енергетичних обʼєктах, зокрема ключових підстанціях, напряму загрожують ядерній та радіаційній безпеці всієї Європи.

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