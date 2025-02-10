Иллюстративное фото

В Украине 11 февраля будут введены отключения электроэнергии. В Укрэнерго объяснили, когда и для кого будут ограничения

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Во вторник, 11 февраля, в Украине будут применяться ограничения электроэнергии для бизнеса и промышленности. Применение ограничений: 7:00-11:00 15:00-21:00.

Причина ограничений – повреждение энергообъектов после вражеских атак. При этом для бытовых потребителей пока не прогнозируют отключения света.

"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях", - подчеркнули в Укрэнерго.

Напомним, что недавно в Украине уже были аварийные отключения света . В Укрэнерго объясняли, что причина – это российские удары дронами и ракетами по объектам генерации и передачи электроэнергии. Специалисты объяснили, что графики аварийных отключений отменяются сразу, как только это разрешает ситуацию в энергосистеме.