У Києві чоловік пограбував жінку, яка ховалася під час повітряної тривоги в підземному переході

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Під час повітряної тривоги киянка сховалася в підземному переході, взявши із собою всі свої заощадження та цінні речі. Але стала жертвою нападу

Про це повідомила пресслужба столичної поліції, передає RegioNews.

До Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про напад у підземному переході. Жінка розповіла, що під час повітряної тривоги направлялася до укриття, де невідомий чоловік раптом напав на неї, почав бити та силоміць відібрав сумку.

У викраденій сумці знаходилися документи, золоті сережки, телефон й 44 тисячі гривень. Після скоєння злочину нападник зник у невідомому напрямку.

Оперативники швидко встановили особу зловмисника та затримали його.

Ним виявився 28-річний чоловік, раніше судимий за аналогічні злочини. Слідчі вилучили речові докази – золоті прикраси й частину викрадених грошей потерпілої.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру. Йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, в Харкові в магазині пограбували 84-річну жінку. Працівник одного з магазинів мобільного зв'язку запропонував допомогу пенсіонерці з налаштуванням мобільного телефону. Таким чином він отримав доступ до банківського рахунку та переказав 20 тисяч гривень на інший рахунок.

Раніше ми повідомляли, що в Києві школярку пограбували прямо на зупинці транспорту.