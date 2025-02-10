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10 лютого 2025, 11:13

У Києві викрили банду "домушників", які видавали себе за бійців Інтернаціонального легіону

10 лютого 2025, 11:13
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фото: поліція
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У Києві затримали україно-грузинську банду «домушників», члени якої обкрадали житло заможних киян та видавали себе за бійців Інтернаціонального легіону

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію та прокуратуру Києва.

За інформацією правоохоронців, члени групи обирали об’єктом нападу квартири заможних людей в центрі Києва. Вони тривалий час вели спостереження за будинком. Дочекавшись моменту, коли вдома нікого не буде, злочинці деактивували сигналізацію грабували помешкання.

Відомо, що зловмисники навіть встановлювали власну камеру відеоспостереження в під’їзді будинку.

"За такою схемою обікрали квартиру на вулиці Круглоуніверситетській, викравши дорогі годинники, ювелірні прикраси та документи на земельну ділянку", - розповіли у прокуратурі.

Також зазначається, що злочинці пересувалися містом на авто під фальшивими номерами та з символікою ЗСУ. Фігуранти носили військову форму, а при перевірці документів представлялися військовослужбовцями Інтернаціонального легіону.

"При цьому члени групи мали фальшиві документи з вигаданими анкетними даними", - наголошують правоохоронці.

В рамках слідства відбулося 19 обшуків, під час яких правоохоронці вилучили ювелірні вироби, понад два десятки мобільних телефонів, банківські картки, трекери, камери спостереження, автомобільні номери, військову форму.

Чотирьох учасників групи затримали. Їм повідомлено про підозри. Ще двом учасникам групи повідомлено про підозру заочно. Їх буде оголошено в розшук.

Учасникам банди загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві чоловік пограбував жінку, яка ховалася під час повітряної тривоги в підземному переході.

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