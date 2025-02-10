Залп до 4 ракет: окупанти тримають поблизу Криму носій "Калібрів"

ілюстративне фото: росЗМІ

Як і минулої доби, військові фіксують у Чорному морі один російський ракетоносій залпом до чотирьох "Калібрів"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Також відомо, що станом на 06:00:

в Азовському морі кораблі РФ відсутні;

у Середземному морі військові фіксують шість кораблів РФ, з них два є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет.

Нагадаємо, російський флот протягом тривалого часу не може мінувати Чорне море. Це пов'язано успішним діям Сил оборони України.