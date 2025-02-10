Залп до 4 ракет: оккупанты держат вблизи Крыма носитель "Калибров"

иллюстративное фото: росСМИ

Как и за прошедшие сутки, военные фиксируют в Черном море один российский ракетоноситель залпом до четырех "Калибров"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Также известно, что по состоянию на 06:00:

в Азовском море корабли РФ отсутствуют;

в Средиземном море военные фиксируют шесть кораблей РФ, из них два являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет.

Напомним, российский флот в течение длительного времени не может миновать Черное море. Это связано с успешными действиями Сил обороны Украины.