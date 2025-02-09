На Донеччині ЗСУ знищили російський Су-25 та уразили ворожий гелікоптер Мі-8

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Бійці 28-ї ОМБр знищили російський штурмовик Су-25 та пошкодили ворожий гелікоптер Мі-8. Це сталося біля Торецька Донецької області

Відео ураження оприлюднила 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу, передає RegioNews.

"На околицях Торецька зведений зенітно-ракетний підрозділ 28-ї ОМБр та 57-го ОБ ТрО "Іглою" відправив російський Су-25 на вічну стоянку. Гелікоптер Мі-8 намагався евакуювати пілота, але й тут невдача – наші розрахунки FPV операторів R.V. та ББпС не дали йому це зробити", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після ураження гелікоптер повернувся на базу, але потребує значного ремонту. За даними військових, пілота ворожого Су-25 окупанти покинули.

Раніше Сили оборони показали, як знищили російську гаубицю під Покровськом Донецької області.