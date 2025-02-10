За неделю ВСУ уничтожили почти 9 тысяч россиян
За прошедшую неделю, со 2 по 9 февраля, Силы обороны Украины уничтожили около 8 960 российских оккупантов, а также 2 056 единиц вооружения и военной техники захватчиков
Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.
За это время существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Среди них:
- 84 танка;
- 130 боевых бронированных машин;
- 306 артиллерийских систем;
- 6 РСЗО;
- 6 установок ПВО;
- 820 единиц автотехники;
- 10 единиц спецтехники.
"Также наши защитники уничтожили вражеский самолет и 693 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - отметил Александр Павлюк.
Напомним, бойцы 28-й ОМБр уничтожили российский штурмовик Су-25 и повредили вражеский вертолет Ми-8. Это произошло возле Торецка Донецкой области.
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