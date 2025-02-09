Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація на 9 лютого
Протягом минулої доби, 8 лютого, Сили оборони України знищили 1 460 російських загарбників, літак, 11 танків, 20 бойових броньованих машин і понад 20 артсистем. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить більше 849 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 09.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 849 320 (+1 460) осіб / persons,
- танків ‒ 9 992 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 797 (+20) од,
- артилерійських систем – 22 844 (+24) од,
- РСЗВ – 1 273 од,
- засоби ППО ‒ 1 056 од,
- літаків – 370 (+1) од,
- гелікоптерів – 331 од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24 486 (+83) од,
- крилаті ракети ‒ 3 054 од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни ‒ 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 529 (+127) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 739 (+1) од.
"Дані уточнюються", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, бійці 28-ї ОМБр знищили російський штурмовик Су-25 та пошкодили ворожий гелікоптер Мі-8. Це сталося біля Торецька Донецької області.
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