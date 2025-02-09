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09 лютого 2025, 10:55

Вночі росіяни запустили по Україні понад 150 "шахедів": як відпрацювала ППО

09 лютого 2025, 10:55
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 9 лютого російська армія випустила по Україні 151 безпілотник різних типів. Сили ППО збили 70 дронів, ще 74 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Також відомо, що відбувся пуск двох балістичних ракет "Іскандер-М" із Курської області.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 70-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. 74 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Окрім того, два БпЛА перебували в повітрі.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь.

Нагадаємо, вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку ударних безпілотників типу "Shahed". Захисники знищили 11 російських "шахедів".

РФ війна окупанти ЗСУ дрон БПЛА атака ППО шахед Повітряні сили
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