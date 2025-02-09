Вночі росіяни запустили по Україні понад 150 "шахедів": як відпрацювала ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 9 лютого російська армія випустила по Україні 151 безпілотник різних типів. Сили ППО збили 70 дронів, ще 74 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Також відомо, що відбувся пуск двох балістичних ракет "Іскандер-М" із Курської області.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 70-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. 74 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Окрім того, два БпЛА перебували в повітрі.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь.

Нагадаємо, вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку ударних безпілотників типу "Shahed". Захисники знищили 11 російських "шахедів".