Зеленський: за тиждень Росія випустила по Україні понад 1200 КАБів, 10 ракет і 750 "шахедів"

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За минулий тиждень війська РФ скинули на Україну понад 1260 авіаційних бомб. Також росіяни випустили майже 750 ударних дронів і понад 10 ракет різних типів

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

Він пояснив, що російське військове виробництво, яке забезпечує такий терор, тримається на трьох речах – це схеми обходу санкцій, без яких у РФ не було б критично важливих компонентів, високі ціни на нафту, які було б правильно знизити, і недостатня кількість наших далекобійних ракет і дронів.

"Цього тижня понад 1260 авіабомб, майже 750 ударних дронів і більш ніж 10 ракет різних типів випустили росіяни проти наших людей", — уточнив Володимир Зеленський.

Він подякував усім партнерам, які посилюють санкції. Водночас, на його думку, має бути більше глобальної роботи, щоб знизити можливості російської нафтової галузі.

Нагадаємо, в ніч на 9 лютого російська армія випустила по Україні 151 безпілотник різних типів. Сили ППО збили 70 дронів, ще 74 — локаційно втрачені.