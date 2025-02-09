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09 февраля 2025, 13:30

Зеленский: за неделю Россия выпустила по Украине более 1200 КАБов, 10 ракет и 750 "шахедов"

09 февраля 2025, 13:30
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фото: ОП
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За прошедшую неделю войска РФ сбросили на Украину более 1260 авиационных бомб. Также россияне выпустили почти 750 ударных дронов и более 10 ракет разных типов.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Он пояснил, что российское военное производство, которое обеспечивает такой террор, держится на трех вещах – это схемы обхода санкций, без которых у РФ не было бы критически важных компонентов, высокие цены на нефть, которые было бы правильно снизить, и недостаточное количество наших дальнобойных ракет и дронов.

"На этой неделе более 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет разных типов выпустили россияне против наших людей", - уточнил Владимир Зеленский.

Он поблагодарил всех партнеров, которые ужесточают санкции. В то же время, по его мнению, должно быть больше глобальной работы, чтобы снизить возможности российской нефтяной отрасли.

Напомним, в ночь на 9 февраля российская армия выпустила по Украине 151 беспилотник разных типов. Силы ПВО сбили 70 дронов, еще 74 — локационно потеряны.

Украина РФ война оккупанты дрон ракета БПЛА Зеленский Владимир КАБ
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