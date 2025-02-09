На Сумщині зенітники збили 11 російських ударних дронів
Сьогодні вночі, 9 лютого, протиповітряна оборона Сумщини приземлила понад 10 російських ударних безпілотників типу "Shahed"
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
"9 лютого у небі над Сумщиною наші зенітники збили 11 ворожих "Шахедів", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, через російський удар по Миропільській громаді Сумської області 7 лютого зруйновано багатоквартирний житловий будинок, загинули троє людей.
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