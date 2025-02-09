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09 февраля 2025, 10:55

Ночью россияне запустили по Украине более 150 "шахедов": как отработала ПВО

09 февраля 2025, 10:55
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 9 февраля российская армия выпустила по Украине 151 беспилотник разных типов. Силы ПВО сбили 70 дронов, еще 74 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы по направлениям - Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ.

Также известно, что произошел пуск двух баллистических ракет "Искандер-М" из Курской области.

"По состоянию на 09.00 подтверждено убытие 70-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. 74 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)", говорится в сообщении.

Кроме того, два БпЛА находились в воздухе.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Житомирщина и Волынь.

Напомним, ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку ударных беспилотников типа "Shahed". Защитники уничтожили 11 российских "шахедов".

РФ война оккупанты ВСУ дрон БПЛА атака ПВО шахед Воздушные силы
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