Окупанти атакували Миколаївщину дронами та обстріляли з артилерії

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Сьогодні вночі ППО приземлила у Миколаївській області два ударних безпілотники росіян. Крім БпЛА, регіон тероризувала російськ артилерія

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"У ніч на 9 лютого силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу "Shahed 131/136", — йдеться у повідомленні.

За словами Віталія Кіма, 8 лютого окупанти двічі атакували дронами-камікадзе Куцурубську громаду Миколаївського району. Також близько 17:30 війська РФ здійснили артилерійський обстріл Куцурубської громади. На щастя, минулося без потерпілих.

Нагадаємо, вчора внаслідок російських обстрілів Херсонщини постраждали п'ятеро мирних жителів, серед них — дитина.