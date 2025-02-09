Окупанти атакували Миколаївщину дронами та обстріляли з артилерії
Сьогодні вночі ППО приземлила у Миколаївській області два ударних безпілотники росіян. Крім БпЛА, регіон тероризувала російськ артилерія
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
"У ніч на 9 лютого силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу "Shahed 131/136", — йдеться у повідомленні.
За словами Віталія Кіма, 8 лютого окупанти двічі атакували дронами-камікадзе Куцурубську громаду Миколаївського району. Також близько 17:30 війська РФ здійснили артилерійський обстріл Куцурубської громади. На щастя, минулося без потерпілих.
Нагадаємо, вчора внаслідок російських обстрілів Херсонщини постраждали п'ятеро мирних жителів, серед них — дитина.
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