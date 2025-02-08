Фото: ГУР

Разведчики рассказали, что враг готовится распространять фейковый приказ. Там будет речь о Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Украины, передает RegioNews.

По словам разведчиков, россияне готовят провокации против Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Украинцев предупредили, что враг будет распространять фейковые документы, в которых речь идет о Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Такие материалы будут иметь фамилии лиц, не имеющих отношения к Коордштабу, а вымышленные названия региональных подразделений.

"Цель таких подделок - дискредитировать работу государственных структур и посеять недоверие. Враг не прекращает попыток манипулировать семьями пленных, пропавших без вести, гражданских порабощенных. Для этого не гнушается использовать ложь и подмену. Призываем быть внимательными и бдительными ", – предупредили разведчики.

В ГУР призвали, что о любой попытке требовать деньги за услуги по поводу порабощенных украинцев, нужно сообщать правоохранителям.

Следует отметить, что наканне в усети распространяли фейковую новость. Речь идет о якобы приказе "усилить поиск лиц, подлежащих мобилизации". В "документе" говорилось о 18-летних гражданах, которых вроде бы должны ставить на учет в территориальных центрах комплектования, а также женщинах с военным образованием. Однако правоохранители подчеркнули, что это фейк с целью дискредитации мобилизационного процесса в Украине.