В Украине заработало автоматическое продление отсрочки от мобилизации, но не для всех

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В приложении «Резерв+» заработало автоматическое продление отсрочок от мобилизации для лиц с инвалидностью и еще обучающихся

Как передает RegioNews, об этом сообщило Министерство обороны.

Итак, автоматическое продление отсрочок заработало для:

людей с инвалидностью, имеющих соответствующее удостоверение Пенсионного фонда;

студентов, аспирантов и докторантов.

Чтобы продолжить отсрочку, нужно обновить военный документ в "Резерв+", и если есть основания, отсрочка будет продолжена автоматически.

Позже эта функция будет доступна многодетным украинским мужчинам.

Ранее в Министерстве обороны заявили о намерении превратить приложение "Резерв+" в онлайн-ТЦК.

Напомним, в Минобороны рассказали, кто действительно должен отвечать за мобилизацию в Украине. Это представители местных органов власти и сотрудники национальной полиции.