В Украине заработало автоматическое продление отсрочки от мобилизации, но не для всех
В приложении «Резерв+» заработало автоматическое продление отсрочок от мобилизации для лиц с инвалидностью и еще обучающихся
Как передает RegioNews, об этом сообщило Министерство обороны.
Итак, автоматическое продление отсрочок заработало для:
- людей с инвалидностью, имеющих соответствующее удостоверение Пенсионного фонда;
- студентов, аспирантов и докторантов.
Чтобы продолжить отсрочку, нужно обновить военный документ в "Резерв+", и если есть основания, отсрочка будет продолжена автоматически.
Позже эта функция будет доступна многодетным украинским мужчинам.
Ранее в Министерстве обороны заявили о намерении превратить приложение "Резерв+" в онлайн-ТЦК.
Напомним, в Минобороны рассказали, кто действительно должен отвечать за мобилизацию в Украине. Это представители местных органов власти и сотрудники национальной полиции.
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