У Чорному морі помітили російський корабель із крилатими ракетами "Калібр"
Станом на ранок п'ятниці, 7 лютого, російська окупаційна армія тримає в акваторії Чорного моря один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до чотирьох ракет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
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в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
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у Середземному морі військові фіксують шість кораблів РФ, з них два є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет.
Нагадаємо, на Запорізькому напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та уразили російський ЗРК "Бук-М3".
Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму росіяни відновлюють стару базу підводних човнів у Балаклавській бухті.
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