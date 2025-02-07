В Черном море заметили российский корабль с крылатыми ракетами "Калибр"
По состоянию на утро пятницы, 7 февраля, российская оккупационная армия держит в акватории Черного моря один корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до четырех ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00:
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в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
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в Средиземном море военные фиксируют шесть кораблей РФ, из них два являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет.
Напомним, в Запорожском направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и поразили российский ЗРК "Бук-М3".
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму россияне восстанавливают старую базу подлодок в Балаклавской бухте.
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