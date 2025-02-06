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06 лютого 2025, 09:14

Генштаб показав карту бойових дій: за добу 90 зіткнень

06 лютого 2025, 09:14
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ілюстративне фото з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 5 лютого, на фронті відбулось 90 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 24 штурмові та наступальні дії росіян

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління, артилерійський засіб, а також станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників.

На Харківському напрямку відбито чотири атаки в районах Вовчанська та Козачої Лопані.

На Куп'янському напрямку ворог вісім разів атакував неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку росіяни 11 разів намагались просунутись поблизу Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки, Колодязів та Торського.

На Сіверському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції наших захисників у районах Спірного, Сіверська та Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові і наступальні дії агресора в районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Тарасівки, Удачного, Надіївки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили три атаки позицій наших військ поблизу Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві атаки в напрямку Новополя.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили дев’ять атак російських загарбників.

Нагадаємо, за добу з 5 на 6 лютого російські війська втратили на фронті 1240 солдатів. Окрім того, українські воїни знищили 18 танків, 46 артсистем та 83 безпілотники

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