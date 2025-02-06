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06 февраля 2025, 09:14

Генштаб показал карту боевых действий: за сутки 90 столкновений

06 февраля 2025, 09:14
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иллюстративное фото из открытых источников
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За прошедшие сутки, 5 февраля, на фронте произошло 90 боевых столкновений. На Покровском направлении украинские защитники остановили 24 штурмовых и наступательных действия россиян

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

Отмечается, что авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления, артиллерийское средство, а также станцию радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.

На Харьковском направлении отбиты четыре атаки в районах Волчанска и Казачьей Лопани.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал неподалеку от населенных пунктов Загрызовое, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении россияне 11 раз пытались продвинуться вблизи Новолюбовки, Копанок, Зеленого Роща, Грековки, Новоегоровки, Ямполевки, Колодцев и Торского.

На Северском направлении враг девять раз атаковал позиции наших защитников в районах Спорного, Северского и Верхнекаменского. На Краматорском направлении зафиксировано три боеприкосновения в районах Временного Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил девять атак неподалеку от Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 24 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Тарасовки, Удачного, Надеевки, Луча, Песчаного, Дачного и Улаклов.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили три атаки позиций наших войск вблизи Константинополя.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили две атаки в направлении Новополя.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили девять атак российских захватчиков.

Напомним, за сутки с 5 на 6 февраля российские войска потеряли на фронте 1240 солдат. Кроме того, украинские воины уничтожили 18 танков, 46 артсистем и 83 беспилотника.

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